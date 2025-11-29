Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В Эрбиле при столкновениях у нефтезавода "Ланаз" двое погибли, трое пострадали

    • 29 ноября, 2025
    • 17:52
    При столкновениях протестующих с курдскими силами безопасности у НПЗ "Ланаз" к северу от иракского Эрбиля два человека погибли и трое получили ранения.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщили официальные и медицинские источники.

    Согласно информации, участники акции протеста требовали создания рабочих мест на заводе.

    Силы безопасности, охранявшие объект, открыли огонь по митингующим. В результате погиб один протестующий и водитель грузовика, перевозившего нефтепродукты.

