В Эрбиле при столкновениях у нефтезавода "Ланаз" двое погибли, трое пострадали
Другие страны
- 29 ноября, 2025
- 17:52
При столкновениях протестующих с курдскими силами безопасности у НПЗ "Ланаз" к северу от иракского Эрбиля два человека погибли и трое получили ранения.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщили официальные и медицинские источники.
Согласно информации, участники акции протеста требовали создания рабочих мест на заводе.
Силы безопасности, охранявшие объект, открыли огонь по митингующим. В результате погиб один протестующий и водитель грузовика, перевозившего нефтепродукты.
