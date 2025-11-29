İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    İraqda neft emalı zavodu yaxınlığında toqquşma olub, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    • 29 noyabr, 2025
    • 18:24
    İraqda neft emalı zavodu yaxınlığında toqquşma olub, ölən və yaralananlar var

    İraqın Ərbil şəhərinin şimalında yerləşən "Lanaz" neft emalı zavodu yaxınlığında etiraz aksiyası keçirilib.

    "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, aksiya iştirakçıları zavodda iş yerlərinin yaradılmasını tələb ediblər.

    Obyekti mühafizə edən təhlükəsizlik qüvvələri ilə etirazçılar arasında toqquşma olub. Təhlükəsizlik qüvvələri etirazçılara atəş açıblar.

    Nəticədə bir etirazçı və neft məhsulları daşıyan yük maşınının sürücüsü həyatını itirib, daha üç nəfər yaralanıb.

    İraq Neft Emalı Zavodu toqquşma
    В Эрбиле при столкновениях у нефтезавода "Ланаз" двое погибли, трое пострадали

    Son xəbərlər

    18:58

    Ötən gün itkin düşən altı nəfər tapılıb

    Hadisə
    18:53

    "Qarabağ" Premyer Liqada növbəti qələbəsini qazanıb

    Futbol
    18:47

    Abdulkadir Uraloğlu "Virat" tankerinə təkrar hücumu təsdiqləyib - YENİLƏNİB

    Region
    18:33

    Viktor Orban: Putinlə görüşdə böyük sazişlər üçün qapılar açılıb

    Digər ölkələr
    18:24

    İraqda neft emalı zavodu yaxınlığında toqquşma olub, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    18:03
    Foto

    Bakıda "İKT Karyera Sərgisi" keçirilib

    İKT
    18:03

    Radikal və destruktiv fəaliyyətin vaxtında aşkarlanması və qarşısının alınması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir - RƏY

    Daxili siyasət
    17:57

    Tramp: Tariflər ABŞ-ni zəngin, güclü və təhlükəsiz edib

    Digər ölkələr
    17:55

    "Sabah"ın baş məşqçisi: "İmişli" ilə oyunda texniki səhvlər edirdik"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti