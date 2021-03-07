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В Экваториальной Гвинее произошли взрывы, погибли 20 человек

В Экваториальной Гвинее произошли взрывы, погибли 20 человек По меньшей мере 20 человек погибли в результате четырех мощных взрывов в городе Бата на северо-западе Экваториальной Гвинеи.
Другие страны
7 марта 2021 г. 23:47
В Экваториальной Гвинее произошли взрывы, погибли 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли в результате четырех мощных взрывов в городе Бата на северо-западе Экваториальной Гвинеи.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на местное телевидение.

Между тем, как уточняет нидерландское информационное агентство Би-эн-оу (BNO News) со ссылкой на Министерство здравоохранения Экваториальной Гвинеи, в результате трагедии пострадали не менее 300 человек. В то же время большое количество людей числится пропавшими без вести, добавили в Минздраве.

Местный государственный телеканал Ти-ви-джи-и (TVGE) сообщил о взрывах, "приведших к фатальным случаям", ранениям, разрушениям и значительному материальному ущербу. Телеканал показал, как из-под груд развалин зданий вытаскивают пострадавших. Власти призвали людей сдавать кровь. Поступают сообщения о том, что больницы переполнены пострадавшими. Местные порталы разместили видео, на котором люди разбегаются из поврежденной зоны. Видны дома с сорванными крышами.

Причина взрывов пока не ясна, однако агентство ЭФЭ сообщает, что их эпицентры находятся на территории военного объекта. Речь идет о казармах сил специального назначения. Рядом с ними расположен квартал, где проживают семьи с низкими доходами и много социального жилья.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоEkvatorial Qvineyada partlayışlar zamanı 20 nəfər ölüb, 300 nəfər yaralanıb

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