В Экваториальной Гвинее произошли взрывы, погибли 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли в результате четырех мощных взрывов в городе Бата на северо-западе Экваториальной Гвинеи.

По меньшей мере 20 человек погибли в результате четырех мощных взрывов в городе Бата на северо-западе Экваториальной Гвинеи.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на местное телевидение.

Между тем, как уточняет нидерландское информационное агентство Би-эн-оу (BNO News) со ссылкой на Министерство здравоохранения Экваториальной Гвинеи, в результате трагедии пострадали не менее 300 человек. В то же время большое количество людей числится пропавшими без вести, добавили в Минздраве.

Местный государственный телеканал Ти-ви-джи-и (TVGE) сообщил о взрывах, "приведших к фатальным случаям", ранениям, разрушениям и значительному материальному ущербу. Телеканал показал, как из-под груд развалин зданий вытаскивают пострадавших. Власти призвали людей сдавать кровь. Поступают сообщения о том, что больницы переполнены пострадавшими. Местные порталы разместили видео, на котором люди разбегаются из поврежденной зоны. Видны дома с сорванными крышами.