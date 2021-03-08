Число погибших при взрывах на армейской базе в Экваториальной Гвинее возросло до 30 человек

Число погибших в результате взрывов на армейских складах в городе Бата на северо-западе Экваториальной Гвинеи возросло до 30

Число погибших в результате взрывов на армейских складах в городе Бата на северо-западе Экваториальной Гвинеи возросло до 30.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse.

В последние часы из-под завалов извлечены еще 10 тел, общее количество погибших составило 30 человек, ранения получили 600, отметил государственный телеканал TVGE. Четыре взрыва произошли во второй половине дня 7 марта на территории военной базы Нкоа Нтома.

Президент страны Теодоро Обианг Нгема Мбасого в выступлении по национальному телевидению сообщил, что взрывы произошли из-за "халатности в обращении с динамитом". Он обвинил военных, которые обеспечивали безопасность арсенала, в недостаточной внимательности. Президент также отметил, что причиной взрывов мог стать перекинувшийся на склады огонь, который фермеры развели для уничтожения сорной травы на своих полях, расположенных рядом со складами. Глава государства также обратился к международному сообществу с призывом оказать помощь Экваториальной Гвинее в связи с крупным ущербом, нанесенным взрывами.