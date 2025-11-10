В Эквадоре в тюрьме за сутки погибли более 30 заключенных

По меньшей мере 31 заключенный погиб в результате бунта и беспорядков в тюрьме в эквадорском городе Мачала в воскресенье.

Как передает Report, об этом сообщила служба по вопросам, касающимся заключенных.

"В связи с событиями, которые произошли во второй половине дня в воскресенье в центре лишения свободы в Мачале, сообщается, что к настоящему моменту известно о гибели 27 заключенных", - говорится в сообщении.

Из заявления следует, что речь идет о массовом удушении. Власти проводят расследование случившегося.