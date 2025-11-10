Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В Эквадоре в тюрьме за сутки погибли более 30 заключенных

    Другие страны
    • 10 ноября, 2025
    • 07:41
    По меньшей мере 31 заключенный погиб в результате бунта и беспорядков в тюрьме в эквадорском городе Мачала в воскресенье.

    Как передает Report, об этом сообщила служба по вопросам, касающимся заключенных.

    "В связи с событиями, которые произошли во второй половине дня в воскресенье в центре лишения свободы в Мачале, сообщается, что к настоящему моменту известно о гибели 27 заключенных", - говорится в сообщении.

    Из заявления следует, что речь идет о массовом удушении. Власти проводят расследование случившегося.

    Лента новостей