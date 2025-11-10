İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Digər ölkələr
    • 10 noyabr, 2025
    • 08:52
    Ekvadorda həbsxanada iğtişaş nəticəsində 30-dan çox məhbus ölüb

    Bazar günü Ekvadorun Maçala şəhərindəki həbsxanada baş vermiş üsyan və iğtişaşlar nəticəsində azı 31 məhkum həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məhbuslarla bağlı məsələlərlə məşğul olan xidmət məlumat yayıb.

    "Bazar günü günortadan sonra Maçaladakı azadlıqdan həbsxanada baş vermiş hadisələrlə əlaqədar bildiririk ki, hazırkı məlumata görə, 31 məhbusun həlak olduğu məlumdur", - məlumatda qeyd olunub.

    Bəyanatdan məlum olub ki, söhbət kütləvi boğulmadan gedir. Hakimiyyət orqanları baş verənlərlə bağlı araşdırma aparır.

