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    В Эквадоре столкнулись три пассажирских автобуса

    © Foto: Kp.ua

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Три пассажирских автобуса столкнулись в Эквадоре, погибли не менее двух человек, 28 получили ранения.

    Как передает Report, об этом сoобщает Comercio.

    По данным портала, некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии. Все раненые доставлены в больницы.

    Авария произошла на оживленном шоссе, ведущем к эквадорскому побережью Тихого океана в канун Нового года, когда многие эквадорцы стараются отправиться на море.

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