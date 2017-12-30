В Эквадоре столкнулись три пассажирских автобуса

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Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Три пассажирских автобуса столкнулись в Эквадоре, погибли не менее двух человек, 28 получили ранения.

Как передает Report, об этом сoобщает Comercio.

По данным портала, некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии. Все раненые доставлены в больницы.

Авария произошла на оживленном шоссе, ведущем к эквадорскому побережью Тихого океана в канун Нового года, когда многие эквадорцы стараются отправиться на море.