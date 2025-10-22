Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 5,5

    Другие страны
    • 22 октября, 2025
    • 04:42
    В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 5,5

    Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у побережья Эквадора.

    Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 25 км к юго-востоку от города Санта-Роса. Очаг залегал на глубине 70 км.

    Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

