В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 5,5
Другие страны
- 22 октября, 2025
- 04:42
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у побережья Эквадора.
Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 25 км к юго-востоку от города Санта-Роса. Очаг залегал на глубине 70 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
