В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у побережья Эквадора.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 25 км к юго-востоку от города Санта-Роса. Очаг залегал на глубине 70 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.