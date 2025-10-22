İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    Ekvador sahillərində güclü zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    • 22 oktyabr, 2025
    • 05:55
    Ekvador sahillərində güclü zəlzələ olub

    Ekvador sahillərində 5,5 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.

    Yeraltı təkanların episentri Santa Rosa şəhərindən 25 kilometr cənub-şərqdə, zəlzələnin ocağı isə 70 kilometr dərinlikdə yerləşib.

    Tələfat və dağıntılar barədə məlumat yoxdur. Sunami təhlükəsi bildirilməyib.

    Ekvador Zəlzələ
    В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 5,5

    Son xəbərlər

    06:08

    Tramp: Hindistan Rusiyadan neft alışını azaltmağa davam edəcək

    Digər ölkələr
    05:55

    Ekvador sahillərində güclü zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    05:12

    Qızıl və kriptovalyutaların qiyməti ucuzlaşıb

    Maliyyə
    04:41

    Britaniya "Həyat Təhrir əş-Şam"ı terror təşkilatları siyahısından çıxarıb

    Digər ölkələr
    04:14

    Şimali Koreya Yapon dənizinə doğru ballistik raket atıb

    Digər ölkələr
    03:42

    "Könüllülər Koalisiyası" Londonda 12 maddəlik planı müzakirə etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    03:20

    KİV: Üç böyük şirkət "SpaceX"ə qarşı birləşə bilər

    İKT
    02:54

    İzmir sahillərində 18-i uşaq olmaqla 52 qeyri-qanuni miqrant saxlanılıb

    Region
    02:18

    ABŞ Qəzzada atəşkəsə monitorinq mərkəzi açıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti