Ekvador sahillərində güclü zəlzələ olub
Digər ölkələr
- 22 oktyabr, 2025
- 05:55
Ekvador sahillərində 5,5 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.
Yeraltı təkanların episentri Santa Rosa şəhərindən 25 kilometr cənub-şərqdə, zəlzələnin ocağı isə 70 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Tələfat və dağıntılar barədə məlumat yoxdur. Sunami təhlükəsi bildirilməyib.
