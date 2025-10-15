Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    В Эквадоре произошел взрыв возле ТЦ, есть погибшие и пострадавшие

    Другие страны
    • 15 октября, 2025
    • 06:01
    В Эквадоре произошел взрыв возле ТЦ, есть погибшие и пострадавшие

    В Эквадоре произошел мощный взрыв перед торговым центром Mall del Sol в Гуаякиле.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

    По предварительной информации, в результате инцидента погибли по меньшей мере три человека, несколько получили ранения.

    Взрывной волной был поврежден фасад ТЦ, припаркованные автомобили и расположенные поблизости здания, среди которых офисы компании Nobis Group, связанной с семьей президента Эквадора Даниэля Нобоа. На место происшествия прибыли саперы и полицейские, близлежащий район был оцеплен.

    По данным правоохранительных органов, причиной взрыва стала установка взрывного устройства под один из автомобилей, однако правоохранители пока не могут подтвердить эту версию. Следствие рассматривает версии, связанные с деятельностью преступных группировок Los Choneros и Los Tiguerones.

    Ekvadorda ticarət mərkəzinin yaxınlığında partlayış baş verib, ölənlər və yaralananlar var

