В Эквадоре произошел взрыв возле ТЦ, есть погибшие и пострадавшие

В Эквадоре произошел мощный взрыв перед торговым центром Mall del Sol в Гуаякиле.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

По предварительной информации, в результате инцидента погибли по меньшей мере три человека, несколько получили ранения.

Взрывной волной был поврежден фасад ТЦ, припаркованные автомобили и расположенные поблизости здания, среди которых офисы компании Nobis Group, связанной с семьей президента Эквадора Даниэля Нобоа. На место происшествия прибыли саперы и полицейские, близлежащий район был оцеплен.

По данным правоохранительных органов, причиной взрыва стала установка взрывного устройства под один из автомобилей, однако правоохранители пока не могут подтвердить эту версию. Следствие рассматривает версии, связанные с деятельностью преступных группировок Los Choneros и Los Tiguerones.