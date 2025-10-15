İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Ekvadorda ticarət mərkəzinin yaxınlığında partlayış baş verib, ölənlər və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    • 15 oktyabr, 2025
    • 06:05
    Ekvadorda ticarət mərkəzinin yaxınlığında partlayış baş verib, ölənlər və yaralananlar var

    Ekvadorun Quayakil şəhərindəki "Mall del Sol" ticarət mərkəzinin qarşısında güclü partlayış baş verib.

    "Report" bu barədə yerli mətbuata istinadən xəbər verir.

    İlkin məlumata əsasən, hadisə nəticəsində ən azı üç nəfər həlak olub, bir neçə nəfər yaralanıb.

    Partlayış dalğası ticarət mərkəzinin fasadına, parklanmış avtomobillərə və yaxınlıqdakı binalara, o cümlədən Ekvador Prezidenti Daniel Noboanın ailəsi ilə əlaqəli "Nobis Group" şirkətinin ofislərinə ziyan vurub. Hadisə yerinə partlayıcı maddələrin zərərsizləşdirilməsi üzrə mütəxəssislər və polis əməkdaşları cəlb olunub, ətraf ərazi mühasirəyə alınıb.

    Hüquq-mühafizə orqanlarının məlumatına görə, partlayışa səbəb avtomobillərdən birinin altına partlayıcı qurğunun yerləşdirilməsi olub, lakin hüquq-mühafizə orqanları hələ bu versiyanı təsdiqləyə bilmirlər.

    İstintaq "Los Choneros" və "Los Tiguerones" cinayətkar qruplarının fəaliyyəti ilə bağlı versiyaları nəzərdən keçirir.

