    В Эквадоре десятки тысяч человек вышли на протест против добычи золота

    Другие страны
    • 17 сентября, 2025
    • 07:06
    В Эквадоре десятки тысяч человек вышли на протест против добычи золота

    Более 90 тыс. человек вышли на акцию протеста против золотодобывающего проекта в эквадорском городе Куэнка.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил мэр населенного пункта Кристиан Самора.

    "Более 90 тыс. высказались громко и ясно. Мы потрясены реакцией свободного города, который защищает землю наших предков", - написал он.

    Протестующие считают, что реализация проекта по добыче золота к юго-востоку от Куэнки, население которого составляет 580 тыс. человек, приведет к загрязнению водных ресурсов. Самора сообщил, что намерен вынести на рассмотрение регионального совета предложение об объявлении 16 сентября днем защиты воды и местной экосистемы парамо.

    Месторождение Лома Ларга находится в 30 км от Куэнки. Канадская компания Dundee Precious Metals, которой принадлежит право на его разработку, в июле сообщила, что получила экологическую лицензию. Начало строительство шахты запланировано на конец этого года.

