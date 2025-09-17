İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    Ekvadorda on minlərlə insan qızıl hasilatına etiraz edib

    Digər ölkələr
    • 17 sentyabr, 2025
    • 05:37
    Ekvadorda on minlərlə insan qızıl hasilatına etiraz edib

    Ekvadorun Kuenka şəhərində 90 mindən çox insan qızıl hasilatı layihəsinə etiraz edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə şəhərin meri Kristian Samora bildirib.

    "90 mindən çox insan yüksək səslə və aydın danışdı. Atalarımızın torpağını müdafiə edən azad şəhərin cavabı bizi şoka saldı", - o, "X"də yazıb.

    Etirazçılar 580 min əhalisi olan Kuenkanın cənub-şərqində qızıl hasilatı layihəsinin su ehtiyatlarını çirkləndirəcəyini düşünürlərr. Samora bildirib ki, o, sentyabrın 16-nın paramo su və yerli ekosistemin Müdafiəsi Günü elan edilməsi təklifini regional Şuraya təqdim etmək niyyətindədir.

    Loma Larqa mədəni Kuenkadan 30 km məsafədə yerləşir. Onun hasilat hüququna sahib olan Kanadanın "Dundee Precious Metals" şirkəti iyul ayında ekoloji lisenziya aldığını açıqlayıb. Mədənin tikintisinə bu ilin sonunda başlanması planlaşdırılır.

    Ekvador Qızıl hasilatı Etiraz aksiyası

    Son xəbərlər

    05:37

    Ekvadorda on minlərlə insan qızıl hasilatına etiraz edib

    Digər ölkələr
    05:18

    Britaniyada Trampın səfəri zamanı dron uçuranlar həbs edilib

    Digər ölkələr
    04:47

    Fransanın Təbiət Tarixi Muzeyindən 600 min avro oğurlanıb

    Digər ölkələr
    04:26

    Nigeriyada "Lassa" qızdırmasından 162 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    03:55

    Britaniya ABŞ ilə 42 milyard dollarlıq investisiya barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    03:32

    Zelenski: Heç bir şərt olmadan Tramp və Putinlə görüşə hazıram

    Digər ölkələr
    02:49

    Tahir Gözel: "Qarabağ"ın qələbəsini Prezident İlham Əliyevə həsr edirik"

    Futbol
    02:41

    Gürcüstanın XİN rəhbəri: Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyə ilə strateji tərəfdaşlığımız var

    Region
    02:34

    "Qarabağ"ın futbolçusu: "Asan olmayacağını bilirdik, çox çalışdıq və üç xalı qazandıq"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti