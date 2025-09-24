В Эйлате при падении беспилотника из Йемена пострадали 20 человек
Другие страны
- 24 сентября, 2025
- 20:05
По меньшей мере 20 человек пострадали в городе Эйлат на юге Израиля в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА), запущенного из Йемена.
Как передает Report, об этом сообщила израильская служба скорой помощи.
По ее информации, два человека получили тяжелые ранения, у одного травмы средней степени тяжести, еще у 17 легкие травмы. Всех пострадавших отправили в больницу.
В среду армия Израиля сообщила о падении БПЛА в Эйлате. По данным военных, аппарат был запущен из Йемена, предпринимались попытки его перехвата.
Последние новости
21:32
Делегация Национального банка Грузии посетила Центральный банк АзербайджанаБизнес
21:24
Вайра Вике-Фрайберга: Принцип ГА ООН заключается в том, что голос каждой нации должен быть услышан и учтенДругие страны
21:17
ЕС выделяет 400 млн евро на восстановление экономики ПалестиныДругие страны
21:09
Разведка Ирана получила секретные документы об израильских ядерных и военных центрахВ регионе
21:09
Кубок Европы: Азербайджанский клуб одержал победу над кипрской командойКомандные
21:06
Встреча Лаврова и Рубио в Нью-Йорке длились час - ОБНОВЛЕНОДругие страны
21:03
Москва и Анкара подписали программу сотрудничества на 2026-2029 годыВ регионе
20:59
Большинство отравившихся в Имишли выписаны из больницы - ОБНОВЛЕНО-3Происшествия
20:52