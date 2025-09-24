Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    В Эйлате при падении беспилотника из Йемена пострадали 20 человек

    Другие страны
    • 24 сентября, 2025
    • 20:05
    В Эйлате при падении беспилотника из Йемена пострадали 20 человек

    По меньшей мере 20 человек пострадали в городе Эйлат на юге Израиля в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА), запущенного из Йемена.

    Как передает Report, об этом сообщила израильская служба скорой помощи.

    По ее информации, два человека получили тяжелые ранения, у одного травмы средней степени тяжести, еще у 17 легкие травмы. Всех пострадавших отправили в больницу.

    В среду армия Израиля сообщила о падении БПЛА в Эйлате. По данным военных, аппарат был запущен из Йемена, предпринимались попытки его перехвата.

    беспилотник из Йемена Израиль Эйлат пострадавшие
    Eylata PUA düşməsi nəticəsində 20 nəfər yaralanıb
    At least 20 injured after drone strike on Eilat, Israel

    Последние новости

    21:32

    Делегация Национального банка Грузии посетила Центральный банк Азербайджана

    Бизнес
    21:24

    Вайра Вике-Фрайберга: Принцип ГА ООН заключается в том, что голос каждой нации должен быть услышан и учтен

    Другие страны
    21:17

    ЕС выделяет 400 млн евро на восстановление экономики Палестины

    Другие страны
    21:09

    Разведка Ирана получила секретные документы об израильских ядерных и военных центрах

    В регионе
    21:09

    Кубок Европы: Азербайджанский клуб одержал победу над кипрской командой

    Командные
    21:06

    Встреча Лаврова и Рубио в Нью-Йорке длились час - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:03

    Москва и Анкара подписали программу сотрудничества на 2026-2029 годы

    В регионе
    20:59

    Большинство отравившихся в Имишли выписаны из больницы - ОБНОВЛЕНО-3

    Происшествия
    20:52

    Полиция Копенгагена начала расследование инцидента с беспилотниками у аэропорта

    Другие страны
    Лента новостей