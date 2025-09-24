В Эйлате при падении беспилотника из Йемена пострадали 20 человек

По меньшей мере 20 человек пострадали в городе Эйлат на юге Израиля в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА), запущенного из Йемена.

Как передает Report, об этом сообщила израильская служба скорой помощи.

По ее информации, два человека получили тяжелые ранения, у одного травмы средней степени тяжести, еще у 17 легкие травмы. Всех пострадавших отправили в больницу.

В среду армия Израиля сообщила о падении БПЛА в Эйлате. По данным военных, аппарат был запущен из Йемена, предпринимались попытки его перехвата.