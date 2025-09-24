Eylata PUA düşməsi nəticəsində 20 nəfər yaralanıb
- 24 sentyabr, 2025
- 20:36
Yəməndən buraxılan pilotsuz uçuş aparatının (PUA) İsrailin cənubundakı Eylat şəhərinə düşməsi nəticəsində azı 20 nəfər yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrailin təcili yardım xidməti məlumat yayıb.
Məlumata görə, 2 nəfər ağır, 1 nəfər orta dərəcəli, 17 nəfər isə yüngül xəsarət alıb. Bütün zərərçəkənlər xəstəxanaya çatdırılıb.
Xatırladaq ki, İsrail ordusu Eylata PUA düşməsi barədə məlumat yayıb. Hərbçilərin məlumatına görə, PUA Yəməndən buraxılıb və onun qarşısını almağa cəhd edilib.
