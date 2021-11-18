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В Египте зафиксировали самый высокий показатель смертности от COVID-19

В Египте зафиксировали самый высокий показатель смертности от COVID-19 Самый высокий показатель смертности от COVID-19 с июля 2020 года зафиксирован в Египте.
Другие страны
18 ноября 2021 г. 16:56
В Египте зафиксировали самый высокий показатель смертности от COVID-19

Самый высокий показатель смертности от COVID-19 с июля 2020 года зафиксирован в Египте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, за минувшие сутки от осложнений умер 71 человек, что стало антирекордом за последние 16 месяцев.

По данным данным Министерства здравоохранения и народонаселения страны, растет и число ежедневно выявляемых новых случав заражения. За минувшие сутки зарегистрировано 960 новых больных против 941 - днем ранее. Всего с начала пандемии в Египте было выявлено 346,8 тыс. заболевших. Умерли 19 707 человек.

С 15 ноября в Египте вступило в силу постановление о запрете допуска госслужащих к своим рабочим местам без вакцинации. Также не допускаются в университетские кампусы студенты и преподаватели без прививки от коронавируса.

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