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Возросло число погибших в результате сильного пожара на вокзале в Египте - ФОТО - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Пожар на вокзале Каира возник, когда поезд на скорости столкнулся с крытой платформой

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Число погибших в результате сильного пожара на вокзале в Каире достигло 24, более 50 получили ранения, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ. 

***12:57

Сильный пожар произошел на центральном вокзале в Каире, передает Report со ссылкой на египетские СМИ.

В результате происшествия погибли семь человек, 15 - получили различные травмы.

Предположительно пожар возник в результате взрыва, когда поезд вышел из депо и на скорости столкнулся с крытой платформой. Огонь сразу охватил одно из зданий вокзала.

К месту происшествия стягиваются десятки пожарных расчетов.

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