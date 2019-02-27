Возросло число погибших в результате сильного пожара на вокзале в Египте - ФОТО - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Число погибших в результате сильного пожара на вокзале в Каире достигло 24, более 50 получили ранения, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

***12:57

Сильный пожар произошел на центральном вокзале в Каире, передает Report со ссылкой на египетские СМИ.

В результате происшествия погибли семь человек, 15 - получили различные травмы.

Предположительно пожар возник в результате взрыва, когда поезд вышел из депо и на скорости столкнулся с крытой платформой. Огонь сразу охватил одно из зданий вокзала.

К месту происшествия стягиваются десятки пожарных расчетов.