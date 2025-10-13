Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Названы имена лидеров стран, которые примут участие в Саммите по Ближнему Востоку

    • 13 октября, 2025
    • 08:59
    Названы имена лидеров стран, которые примут участие в Саммите по Ближнему Востоку

    В египетском Шарм-эль-Шейхе состоится "Саммит мира по Ближнему Востоку", в котором примут участие главы государств и правительств ряда стран.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальное египетское агентство MENA, в мероприятии примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент США Дональд Трамп, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, король Иордании Абдалла II ибн аль-Хусейн, эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, король Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа, лидер Палестины Махмуд Аббас, президент Индонезии Прабово Субианто, президент Франции Эмманюэль Макрон и другие официальные лица.

    Ожидается участие на уровне премьер-министров Германии, Ирака, Великобритании, Италии, Испании, Греции, Армении, Венгрии, Пакистана, Канады, Норвегии, Объединённых Арабских Эмиратов и Кувейта.

    Кроме того, участие в саммите подтвердили министр иностранных дел Омана Бадр бин Хамад аль-Бусаиди, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт, председатель Европейского совета Антониу Кошта, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар и посол Японии в Каире Фумио Иваи.

