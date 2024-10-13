В Египте при столкновении поездов пострадали не менее 20 человек

В провинции Эль-Минья в центральной части Египта столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего пострадали не менее 20 человек.

В провинции Эль-Минья в центральной части Египта столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего пострадали не менее 20 человек.

Как передает Report, об этом сообщило министерство здравоохранения страны в соцсети.

"По предварительным данным, в результате столкновения поездов пострадали 20 человек, все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что к ним пока не поступало информации о погибших в результате инцидента. Отмечается, что на место происшествия прибыли 23 кареты скорой помощи. Министр здравоохранения Египта Халед Абдель Гаффар направил туда своего заместителя.

По версии портала Al-Youm as-Sabia, утром 13 октября пассажирский поезд, следовавший в Каир, столкнулся с локомотивом другого состава. В результате два вагона упали в пролегающий рядом с путями водоканал. На месте работают спасатели, причины инцидента выясняются.