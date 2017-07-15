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    В Египте неизвестные на мотоциклах убили 5 полицейских

    Нападавшие похитили оружие и средства радиосвязи и попытались поджечь тела© Battlegroundblog.com

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ В Египте неизвестные на мотоциклах обстреляли полицейское авто возле Гизы недалеко от пирамид.

    В результате погибли пять полицейских. Как передает Report, об этом сообщает AP со ссылкой на МВД Египта.

    Согласно сообщению, полицейское авто было обстреляно из пулемета. Нападавшие похитили оружие и средства радиосвязи и попытались поджечь тела, но скрылись, увидев людей, собирающихся поблизости.

    Местный телеканал CBC Extra показал видео, на котором нападавшие были одеты в полицейскую форму. Перед тем как открыть огонь они остановили автомобиль. 

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