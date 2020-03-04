В Египте казнен один из опаснейших террористов

Боевик Хишам Ашмауи, давно числившийся в списке наиболее опасных террористов Египта, казнен в среду в одной из тюрем страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится заявлении, размещенном в Facebook на странице официального представителя ВС арабской республики полковника Тамера Рифаи.

"Смертный приговор террористу Хишаму Ашмауи приведен в исполнение сегодня утром", - отмечается в нем.

Ашмауи и еще свыше 200 обвиняемых проходили по "делу "Ансар Бейт аль-Макдис" ("Сторонники Иерусалима") - египетской экстремистской сети, которая после вхождения в террористическую группировку "Исламское государство" сменила название на "Вилайет Сина" ("Провинция Синай"). Им инкриминировалась причастность к 54 преступлениям и терактам, включая расправы над сотрудниками полиции, неудавшееся покушение на экс-главу МВД Египта Мухаммеда Ибрагима и убийство генпрокурора страны Хишама Бараката, а также теракты против объектов правоохранительных органов, в том числе в Каире и Южном Синае, госучреждений, церквей и мечетей.

В результате этих акций погибли десятки полицейских, в том числе высокопоставленных офицеров, и гражданских, а более 300 человек получили ранения.