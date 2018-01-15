В Джакарте рухнуло здание фондовой биржи, 75 человек пострадали - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 75 человек пострадали в результате обрушения пола в здании фондовой биржи в Джакарте, передает Report со ссылкой на AFP.

Отмечается, что на данный момент местная полиция занимается обнаружением пострадавших.

Очевидцы сообщают, что был громкий хлопок, когда внезапно упал потолок второго этажа.

*** 10:32

Несколько человек пострадали в результате обрушения в здании фондовой биржи в индонезийской столице Джакарте, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщила представитель фондовой биржи Реза Андхика, сообщения о взрыве не поступали.

Местные власти проводят эвакуацию людей с прилегающих к зданию территорий.