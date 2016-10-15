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    В ДТП с туристическим автобусом в Канаде пострадали 26 человек

    Два пассажира госпитализированы в тяжелом состоянии

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Двадцать шесть человек получили ранения в результате аварии туристического автобуса, которая произошла недалеко от Оттавы.

    Как передает Report, об этом сообщилтелеканал CBC.

    Всего в автобусе находились 50 человек - все люди пожилого возраста. По данным полиции, по неизвестной пока причине тяжелая машина перевернулась, проезжая по небольшому городу Динбиг.

    В результате аварии 26 человек получили ранения и были доставлены в больницу. Два пассажира госпитализированы в тяжелом состоянии.

    Выясняются все обстоятельства случившегося. Динбиг находится примерно в 160 км к западу от Оттавы.

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