В ДТП с туристическим автобусом в Канаде пострадали 26 человек

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Двадцать шесть человек получили ранения в результате аварии туристического автобуса, которая произошла недалеко от Оттавы.

Как передает Report, об этом сообщилтелеканал CBC.

Всего в автобусе находились 50 человек - все люди пожилого возраста. По данным полиции, по неизвестной пока причине тяжелая машина перевернулась, проезжая по небольшому городу Динбиг.

В результате аварии 26 человек получили ранения и были доставлены в больницу. Два пассажира госпитализированы в тяжелом состоянии.

Выясняются все обстоятельства случившегося. Динбиг находится примерно в 160 км к западу от Оттавы.