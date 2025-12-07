Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    В ДТП с автобусом на западе Алжира погибли не менее 13 человек

    Другие страны
    • 07 декабря, 2025
    • 05:15
    В ДТП с автобусом на западе Алжира погибли не менее 13 человек

    Не менее 13 человек погибли, еще 35 пострадали при опрокидывании автобуса в провинции Бени-Аббес на западе Алжира.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство Algeria Press Service.

    Согласно информации, инцидент произошел на трассе № 50 в округе Тебальбала. Автобус курсировал по маршруту между штатами Тиндуф и Бешар. Пока по неустановленной причине транспортное средство перевернулось.

    В ДТП погибли по меньшей мере 13 человек, 35 получили ранения. По данным Службы гражданской защиты страны, которые приводит Agence France-Presse, умершими были признаны не менее 14 человек, а 34 - пострадали.

    Соболезнования в связи с трагическим случаем также выразил президент Алжира Абдельмаджид Теббун. По его поручению, главы МВД, Минздрава и других профильных ведомств координируют оказание необходимой помощи пострадавшим.

    ДТП Алжир погибшие
    Əlcəzairin qərbində baş verən avtobus qəzasında azı 13 nəfər ölüb
    Elvis

    Последние новости

    05:15

    В ДТП с автобусом на западе Алжира погибли не менее 13 человек

    Другие страны
    04:43

    Япония заявила протест КНР из-за наведения радаров на японские истребители

    Другие страны
    04:08

    Келлог назвал две ключевые темы украинского урегулирования

    Другие страны
    03:39

    Забастовки во Франции парализовали работу алкогольных компаний LVMH

    Другие страны
    03:22

    Месси выиграл 48-й трофей в карьере, став чемпионом MLS

    Футбол
    02:50

    В Индии в пожаре в ночном клубе погибли 23 человека

    Другие страны
    02:16

    В Турции произошло массовое отравление

    В регионе
    01:37

    Глава Пентагона заявил о продолжении ядерных испытаний

    Другие страны
    01:06

    Мощное землетрясение произошло на северо-западе Канады

    Другие страны
    Лента новостей