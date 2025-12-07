В ДТП с автобусом на западе Алжира погибли не менее 13 человек

Не менее 13 человек погибли, еще 35 пострадали при опрокидывании автобуса в провинции Бени-Аббес на западе Алжира.

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство Algeria Press Service.

Согласно информации, инцидент произошел на трассе № 50 в округе Тебальбала. Автобус курсировал по маршруту между штатами Тиндуф и Бешар. Пока по неустановленной причине транспортное средство перевернулось.

В ДТП погибли по меньшей мере 13 человек, 35 получили ранения. По данным Службы гражданской защиты страны, которые приводит Agence France-Presse, умершими были признаны не менее 14 человек, а 34 - пострадали.

Соболезнования в связи с трагическим случаем также выразил президент Алжира Абдельмаджид Теббун. По его поручению, главы МВД, Минздрава и других профильных ведомств координируют оказание необходимой помощи пострадавшим.