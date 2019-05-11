В ДРК число погибших от вирусы Эболы превысило 1,1 тысячи человек

Свыше 1100 человек погибло с июля прошлого года из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК), сообщает Reportсо ссылкой на РИА "Новости".

"Ситуация на пятницу, 10 мая 2019 года: всего 1649 случаев (заражения - ред.) - 1561 подтвержденный и 88 возможных, 1105 скончавшихся и 444 вылеченных", - говорится в сообщении министерства здравоохранения страны в Twitter.

Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.

Нынешняя вспышка Эболы в ДРК началась в конце июля 2018 года.