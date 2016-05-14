​В драке на Хованском кладбище участвовали 200 человек, 50 из них задержаны

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ В драке на Хованском кладбище Москвы участвовали порядка 200 человек, 50 из них задержаны на месте, погибли два человека, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что в драке со стрельбой, которая произошла в субботу днем на Хованском кладбище, участвовали почти 500 человек.

"По уточненным данным полиции, в инциденте принимали участие около 200 человек, 50 из них задержаны на месте, пострадали 10, в том числе двое погибли", — сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.

С места происшествия изъято, в числе прочего, огнестрельное оружие.

"На данный момент конфликт полностью локализован, на место прибыл глава столичной полиции Анатолий Якунин. Продолжаются оперативные и следственные мероприятия", - добавили в полиции.