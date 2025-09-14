Ильхам Алиев Ассамблея Союза страховщиков Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    В ДР Конго за два дня при крушении судов утонули почти 200 человек

    Другие страны
    • 14 сентября, 2025
    • 18:52
    Около 200 человек погибли 10 и 11 сентября в результате крушения двух судов на северо-западе Демократической Республики Конго.

    Как передает Report, об этом сообщила радиостанция RFI.

    Согласно информации, обе трагедии произошли в провинции Экваториальная. В районе слияния рек Нсоло и Маринга утонули более 100 человек, включая 60 учащихся, спаслись восемь. Точное число людей, находившихся на судне, устанавливается.

    На следующий день вечером на реке Конго загорелось и перевернулось судно. По данным радиостанции, погибли 100 человек. В свою очередь портал Euronews передает, что на борту находились 500 человек. Добраться самостоятельно до берега удалось 209.

    В ДР Конго, где отсутствуют разветвленные системы автомобильных и железных дорог, водный транспорт является основным средством передвижения. 

    Konqoda iki gün ərzində 200-ə yaxın insan boğularaq ölüb

