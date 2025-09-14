İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Konqoda iki gün ərzində 200-ə yaxın insan boğularaq ölüb

    Digər ölkələr
    • 14 sentyabr, 2025
    • 18:38
    Konqoda iki gün ərzində 200-ə yaxın insan boğularaq ölüb

    Sentyabrın 10 və 11-də Konqo Demokratik Respublikasının şimal-qərbində iki gəminin batması nəticəsində 200-ə yaxın insan həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "RFI" radiostansiyası məlumat yayıb.

    Hər iki faciə Ekvator əyalətində baş verib. Nsolo və Marinqa çaylarının qovuşduğu ərazidə 60-ı tələbə olmaqla 100-dən çox insan boğularaq ölüb. Səkkiz nəfər xilas edilib, gəmidə olan insanların dəqiq sayı müəyyənləşdirilir.

    Ertəsi gün axşam Konqo çayında gəmi alovlandı və çevrildi. Radiostansiyanın məlumatına görə, 100 nəfər həlak olub. 

    Öz növbəsində Euronews portalı gəmidə 500 nəfərin olduğunu bildirib. Onlardan 209-u özü üzərək sahilə çıxa bilib.

    Geniş avtomobil və dəmir yolu sistemlərinin olmadığı Konqoda su nəqliyyatı əsas nəqliyyat vasitəsidir.

    В ДР Конго за два дня при крушении судов утонули почти 200 человек

    Son xəbərlər

    19:30

    İsrail ordusu Qəzzanın şimalında 11 HƏMAS yaraqlısını öldürüb

    Digər ölkələr
    19:13

    ABŞ və Çin rəsmiləri mübahisəli ticarət məsələləri ilə bağlı Madriddə görüş keçirib

    Digər ölkələr
    18:57

    İlham Əliyev: Son beş ilin tarixi onu göstərdi ki, heç bir xarici qüvvə bizim iradəmizə təsir edə bilmədi

    Daxili siyasət
    18:50

    Prezident: Biz bütün dünyaya sübut etmişik ki, güclü xalqıq, iradəli xalqıq

    Daxili siyasət
    18:49

    Azərbaycan Prezidenti: Qarabağda və Zəngəzurda gedən quruculuq dünyanın heç bir yerində yoxdur

    Daxili siyasət
    18:48
    Foto

    İlham Əliyev Qırmızı Bazar, Hadrut qəsəbələri və Sos kəndinin sakinləri ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    18:47

    Prezident İlham Əliyev: Son beş ilin tarixi Zəfər tarixidir

    Daxili siyasət
    18:40

    "Şamaxı" bu mövsüm Premyer Liqada ilk qələbəsini qazanıb

    Futbol
    18:38

    Konqoda iki gün ərzində 200-ə yaxın insan boğularaq ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti