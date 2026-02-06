İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Saleh Məmmədov işdən çıxarılıb, AAYDA-ya yeni rəhbər təyin olunub

    Daxili siyasət
    • 06 fevral, 2026
    • 19:26
    Saleh Məmmədov Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA) İdarə Heyətinin sədri vəzifəsindən azad edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    Prezidentin digər Sərəncamı ilə Vüsal Nəsirli AAYDA İdarə Heyətinin sədri təyin edilib.

    Qeyd edək ki, S.Məmmədov həmin vəzifəyə 2017-ci il dekabrın 21-də təyin olunmuşdu.

    İlham Əliyev AAYDA Saleh Məmmədov Vüsal Nəsirli
    Салех Мамедов уволен, в ГААДА назначен новый руководитель

