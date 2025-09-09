В Донецкой области Украины в результате обстрелов РФ погибло 6 человек
- 09 сентября, 2025
- 11:08
За прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны ВС РФ по Донецкой области (Украина) погибли 6 человек.
Как передает Report, об этом заявил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.
По его словам, еще 10 человек получили ранения.
