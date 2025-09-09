ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    В Донецкой области Украины в результате обстрелов РФ погибло 6 человек

    Другие страны
    • 09 сентября, 2025
    • 11:08
    В Донецкой области Украины в результате обстрелов РФ погибло 6 человек

    За прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны ВС РФ по Донецкой области (Украина) погибли 6 человек.

    Как передает Report, об этом заявил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.

    По его словам, еще 10 человек получили ранения.

