Rusiyanın Donetski atəşə tutması nəticəsində 6 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 09 sentyabr, 2025
- 11:16
Ötən sutka ərzində Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Donetsk vilayətini (Ukrayna) atəşə tutması nəticəsində 6 nəfər həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Vadim Filaşkin bildirib.
Onun sözlərinə görə, daha 10 nəfər yaralanıb.
