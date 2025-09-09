İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM
    Digər ölkələr
    • 09 sentyabr, 2025
    • 11:16
    Rusiyanın Donetski atəşə tutması nəticəsində 6 nəfər ölüb

    Ötən sutka ərzində Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Donetsk vilayətini (Ukrayna) atəşə tutması nəticəsində 6 nəfər həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Vadim Filaşkin bildirib.

    Onun sözlərinə görə, daha 10 nəfər yaralanıb.

