WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Türkdilli ölkələr arasında şahmat yarışının təşkilatçılığı yüksək qiymətləndirilib

    Fərdi
    • 15 dekabr, 2025
    • 16:09
    Türkdilli ölkələr arasında şahmat yarışının təşkilatçılığı yüksək qiymətləndirilib

    Türkiyənin Qaziantep şəhərində Türkdilli Ölkələrin Şahmat Assosiasiyasının Baş Assambleyası keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, iclasda Qaziantepdə baş tutan türkdilli ölkələr arasında şahmat üzrə 16 yaşlılar arasında komanda yarışının təşkilatçılığı yüksək qiymətləndirilib.

    Toplantıda növbəti illərdə qarşılıqlı əməkdaşlığı genişləndirmək istiqamətində təkliflər səsləndirilib və müzakirə olunub.

    Türkdilli Ölkələrin Şahmat Assosiasiyasının üzv federasiyaları növbəti illərdə aktiv fəalliyyət üçün geniş proqramın təsdiq olunacağını bildiriblər.

    Qeyd edək ki, Türkdilli Ölkələrin Şahmat Assosiasiyasının iclasında ölkəmizi Azərbaycan Şahmat Federasiyasının baş katibi İlahə Qədimova təmsil edib. İ.Qədimova eyni zamanda Türkdilli Ölkələrin Şahmat Assosiasiyasının baş katibi vəzifəsində çalışır.

    Şahmat Türkdilli dövlətlər Baş Assambleya İlahə Qədimova

    Son xəbərlər

    16:24

    Ərdoğan: 44 günlük Vətən müharibəsi zamanı Türkiyəni Azərbaycana dəstək verməkdə ittiham edirdilər

    Region
    16:24
    Foto

    Xankəndidə terror törətməyə cəhd edən Karen Avanesyanın məhkəməsi keçirilir

    Hadisə
    16:22

    Slovakiya Prezidenti: Dünya ictimaiyyətini qarşılıqlı nifrətdən imtinaya çağırıram

    Digər ölkələr
    16:21
    Rəy

    Dünya Türk Dili Ailəsi Günü - Türk dünyasının birliyi yolunda daha bir addım - ŞƏRH

    Analitika
    16:18

    Körpələr üçün nəzərdə tutulmuş qida formullarına dair sanitariya norma və qaydaları təsdiqlənib

    Sağlamlıq
    16:09

    Türkdilli ölkələr arasında şahmat yarışının təşkilatçılığı yüksək qiymətləndirilib

    Fərdi
    16:05

    Azərbaycanda bu il İKT sektorunda göstərilmiş xidmətlərin ümumi dəyəri açıqlanıb

    İKT
    16:02

    Çexiyada yeni hökumətin tərkibi təsdiqlənib

    Digər ölkələr
    16:01

    NATO-nun Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsinin seçimi davam edir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti