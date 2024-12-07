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В Дохе начались трехсторонние переговоры по ситуации в Сирии

В Дохе начались трехсторонние переговоры по ситуации в Сирии В Дохе (Катар) стартовали переговоры министров астанинского формата по ситуации в Сирии.
Другие страны
7 декабря 2024 г. 15:11
В Дохе начались трехсторонние переговоры по ситуации в Сирии

В Дохе (Катар) стартовали переговоры министров астанинского формата по ситуации в Сирии.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Отметим, что встреча в астанинском формате по урегулированию в Сирии пройдет между министрами иностранных дел России, Ирана и Турции.

Как ожидается, позже к ним также присоединится специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен.

С 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинский формат входят Россия, Иран и Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели - Иордания, Ливан и Ирак.

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Версия на английском языке Trilateral talks on Syria commence in Doha
Версия на азербайджанском языке Dohada Suriyadakı vəziyyətlə bağlı üçtərəfli danışıqlar başlayıb

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