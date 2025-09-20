В Днепре и области один погиб, 13 получили ранения в результате российских ударов
- 20 сентября, 2025
- 09:03
Один человек погиб и 13 пострадали в результате массированной российской атаки ракетами и беспилотниками по Днепру и области.
Как передает Report, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"По предварительным данным, погиб один человек. Еще тринадцать пострадали. Большинство пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести. Один человек "тяжелый"", - написал Лысак в соцсетях.
По его словам, в результате российских ударов в Днепре и районе возникло несколько пожаров. "Разбиты многоэтажки, частные дома, хозяйственные постройки, гаражи. Есть разрушения на территории предприятий. Предприятие побито и в Павлограде. Там также пожар. По Никопольщине российская армия била FPV-дронами и артиллерией", - добавил он.
