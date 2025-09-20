Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    В Днепре и области один погиб, 13 получили ранения в результате российских ударов

    Другие страны
    • 20 сентября, 2025
    • 09:03
    В Днепре и области один погиб, 13 получили ранения в результате российских ударов

    Один человек погиб и 13 пострадали в результате массированной российской атаки ракетами и беспилотниками по Днепру и области.

    Как передает Report, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

    "По предварительным данным, погиб один человек. Еще тринадцать пострадали. Большинство пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести. Один человек "тяжелый"", - написал Лысак в соцсетях.

    По его словам, в результате российских ударов в Днепре и районе возникло несколько пожаров. "Разбиты многоэтажки, частные дома, хозяйственные постройки, гаражи. Есть разрушения на территории предприятий. Предприятие побито и в Павлограде. Там также пожар. По Никопольщине российская армия била FPV-дронами и артиллерией", - добавил он.

    российско-украинская война Днепр Сергей Лысак
    Rusiyanın Dneprə endirdiyi zərbələr nəticəsində bir nəfər həlak olub, 13 nəfər yaralanıb
    1 killed, 13 injured in Russian strikes on Ukraine's Dnipro

