В Днепре и области один погиб, 13 получили ранения в результате российских ударов

Один человек погиб и 13 пострадали в результате массированной российской атаки ракетами и беспилотниками по Днепру и области.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"По предварительным данным, погиб один человек. Еще тринадцать пострадали. Большинство пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести. Один человек "тяжелый"", - написал Лысак в соцсетях.

По его словам, в результате российских ударов в Днепре и районе возникло несколько пожаров. "Разбиты многоэтажки, частные дома, хозяйственные постройки, гаражи. Есть разрушения на территории предприятий. Предприятие побито и в Павлограде. Там также пожар. По Никопольщине российская армия била FPV-дронами и артиллерией", - добавил он.