Rusiyanın Dneprə endirdiyi zərbələr nəticəsində bir nəfər həlak olub, 13 nəfər yaralanıb
Digər ölkələr
- 20 sentyabr, 2025
- 09:14
Ukraynanın Dnepropetrovsk vilayətinə Rusiya tərəfindən raket və pilotsuz uçuş aparatları ilə edilən kütləvi hücum nəticəsində bir nəfər həlak olub, 13 nəfər yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dnepropetrovsk Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Sergey Lısak məlumat verib.
"İlkin məlumatlara görə, hücum nəticəsində bir nəfər həlak olub, 13 nəfər yaralanıb. Yaralıların əksəriyyəti orta ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib. Bir nəfərin vəziyyəti ağırdır", - o bildirib.
Onun sözlərinə görə, Rusiyanın endirdiyi zərbələr nəticəsində Dneprdə bir neçə yanğın baş verib.
