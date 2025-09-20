İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    Rusiyanın Dneprə endirdiyi zərbələr nəticəsində bir nəfər həlak olub, 13 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 20 sentyabr, 2025
    • 09:14
    Rusiyanın Dneprə endirdiyi zərbələr nəticəsində bir nəfər həlak olub, 13 nəfər yaralanıb

    Ukraynanın Dnepropetrovsk vilayətinə Rusiya tərəfindən raket və pilotsuz uçuş aparatları ilə edilən kütləvi hücum nəticəsində bir nəfər həlak olub, 13 nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dnepropetrovsk Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Sergey Lısak məlumat verib.

    "İlkin məlumatlara görə, hücum nəticəsində bir nəfər həlak olub, 13 nəfər yaralanıb. Yaralıların əksəriyyəti orta ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib. Bir nəfərin vəziyyəti ağırdır", - o bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Rusiyanın endirdiyi zərbələr nəticəsində Dneprdə bir neçə yanğın baş verib.

    Dnepr Dnepropetrovsk Rusiya
    В Днепре и области один погиб, 13 получили ранения в результате российских ударов
    1 killed, 13 injured in Russian strikes on Ukraine's Dnipro

    Son xəbərlər

    10:14

    Azərbaycan avtomobillər və onların hissələrinin idxal xərcini 17 %-dən çox artırıb

    Biznes
    10:13

    Sudanda məscidə PUA zərbəsi nəticəsində ölənlərin sayı 78-ə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    10:09

    Brüssel hava limanı kiberhücuma məruz qalıb

    Digər ölkələr
    10:04

    Lənkəranda məktəbli bacı-qardaşın öldüyü yol qəzası ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

    Hadisə
    09:52

    "Fitch" ABB-nin reytinq proqnozunu yenə "Pozitiv" qiymətləndirdi!

    Maliyyə
    09:51
    Foto
    Video

    DSX-nin 270 hərbçisi mənzillə təmin olunub

    Daxili siyasət
    09:47

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (20.09.2025)

    Maliyyə
    09:46

    Mirzoyan: Ermənistan və ABŞ "Tramp Marşrutu" layihəsinin detallarını dəqiqləşdirəcəklər

    Region
    09:40

    Rafael Fiziyev zədələndiyi üçün braziliyalı rəqibi ilə döyüşməyəcək

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti