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    В дипломатическом квартале Кабула прогремело 10 взрывов

    Некоторые из взрывных устройств могли быть приведены в действие смертниками

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ По сообщению полиции Афганистана, дипломатический квартал Кабула Вазир-Акбар-Хан подвергся нападению. Местные жители сообщают, что там прогремело более 10 взрывов и слышна стрельба, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

    По словам начальника кабульской полиции Абдула Рахмана Рахими, цель нападавших пока не установлена.

    По некоторым данным, некоторые из взрывных устройств могли быть приведены в действие смертниками.

    В организации нападения подозревают активизировавшийся весной "Талибан", однако его представители не брали на себя ответственность за инцидент в Вазир-Акбар-Хане.

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