В дипломатическом квартале Кабула прогремело 10 взрывов

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ По сообщению полиции Афганистана, дипломатический квартал Кабула Вазир-Акбар-Хан подвергся нападению. Местные жители сообщают, что там прогремело более 10 взрывов и слышна стрельба, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

По словам начальника кабульской полиции Абдула Рахмана Рахими, цель нападавших пока не установлена.

По некоторым данным, некоторые из взрывных устройств могли быть приведены в действие смертниками.

В организации нападения подозревают активизировавшийся весной "Талибан", однако его представители не брали на себя ответственность за инцидент в Вазир-Акбар-Хане.