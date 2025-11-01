В давке в храме на юге Индии погибли 9, еще десятки человек пострадали

В результате давки в храме на юге Индии погибли по меньшей мере девять человек.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что еще несколько десятков паломников получили различные травмы.

Инцидент произошел рано утром в субботу в храме Шри Венкатешвары Свами в городе Срикакулам, где собрались тысячи верующих по случаю праздника Экадаши - дня, который индуисты считают особенно благоприятным.

Власти Индии сообщают, что в храме находилось около 25 тыс. человек, хотя вместимость помещения рассчитана до 2 тысяч человек, что и привело к инциденту.

Reuters отмечает, что премьер-министр страны Нарендра Моди поручил выплатить компенсацию семьям погибших в размере 200 тыс. рупий (около $2300), а пострадавшим - по 50 тыс. рупий (около $570).