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В Дании задержаны подозреваемые в терроризме

В Дании задержаны подозреваемые в терроризме Власти Дании выдвинули обвинения против семерых человек, подозреваемых в планировании одной или нескольких террористических атак
Другие страны
12 февраля 2021 г. 05:34
В Дании задержаны подозреваемые в терроризме

Власти Дании выдвинули обвинения против семерых человек, подозреваемых в планировании одной или нескольких террористических атак.

Как передает Report, они обвиняются в приобретении компонентов для изготовления взрывчатых устройств, а также оружия.

"Семь человек обвиняются в умышленном нарушении статьи 114 (1) Уголовного кодекса Дании, которая является статьей о терроризме, или в пособничестве и подстрекательстве к совершению такого преступления", — говорится в сообщении службы по разведке и безопасности страны.

Кроме того, по этому делу перед судом предстали еще шесть человек. Ещё один был задержан в Германии.

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Версия на азербайджанском языке Danimarkada terror aktlarının qarşısı alınıb, 14 nəfər saxlanılıb

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