​В Дании задержали более 20 человек в ходе беспорядков

Полиция Копенгагена накануне задержала более 20 человек в ходе беспорядков, которые произошли в результате демонстрации, организованной праворадикальной партией в районе с большим числом жителей-мусульман, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".
"Мы задержали 23 человека после беспорядков, которые начались вчера и продолжились ночью. Мы планируем продолжить работать с шестерыми из них сегодня", - говорится в сообщении местной полиции.
Отметим, что лидер праворадикальной партии Расмус Палудан и его сторонники накануне организовали демонстрацию в одном из районов Копенгагена, где проживает большое количество мусульман, в результате чего начались Беспорядки, когда жители атаковали участников акции.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости