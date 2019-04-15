​В Дании задержали более 20 человек в ходе беспорядков

© News Beezer https://report.az/storage/news/9a2e0b0a14e4d0f2eafaa23d0440e03c/4bec94e1-1b8d-44de-ad97-27c453d01156_292.jpg

Полиция Копенгагена накануне задержала более 20 человек в ходе беспорядков, которые произошли в результате демонстрации, организованной праворадикальной партией в районе с большим числом жителей-мусульман, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Мы задержали 23 человека после беспорядков, которые начались вчера и продолжились ночью. Мы планируем продолжить работать с шестерыми из них сегодня", - говорится в сообщении местной полиции.

Отметим, что лидер праворадикальной партии Расмус Палудан и его сторонники накануне организовали демонстрацию в одном из районов Копенгагена, где проживает большое количество мусульман, в результате чего начались Беспорядки, когда жители атаковали участников акции.