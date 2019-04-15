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В Дании задержали более 20 человек в ходе беспорядков

​В Дании задержали более 20 человек в ходе беспорядков
Полиция Копенгагена задержала более 20 человек в ходе беспорядков
© News Beezer

Полиция Копенгагена накануне задержала более 20 человек в ходе беспорядков, которые произошли в результате демонстрации, организованной праворадикальной партией в районе с большим числом жителей-мусульман, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Мы задержали 23 человека после беспорядков, которые начались вчера и продолжились ночью. Мы планируем продолжить работать с шестерыми из них сегодня", - говорится в сообщении местной полиции.

Отметим, что лидер праворадикальной партии Расмус Палудан и его сторонники накануне организовали демонстрацию в одном из районов Копенгагена, где проживает большое количество мусульман, в результате чего начались Беспорядки, когда жители атаковали участников акции. 

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