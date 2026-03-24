В Дании проходят парламентские выборы
- 24 марта, 2026
- 11:22
В Дании во вторник началось голосование по выборам в парламент (Фолькетинг).
Об этом сообщает Report со ссылкой на датские СМИ.
Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени (11:00 по Баку). Они завершат работу в 20:00 (23:00 по Баку).
Право голоса имеют около 4,3 млн датчан.
Согласно опросам, партия премьера Дании Метте Фредериксен - "Социал-демократы" - считается лидером гонки и может победить на выборах.
По данным европейских СМИ, ни один политический лагерь не рассчитывает получить большинство в 179-местном парламенте.
Для большинства в парламенте необходимо получить как минимум 90 мест. Для прохождения в парламент каждой партии требуется поддержка не менее 2% избирателей.
Выборы проходят в Дании на фоне напряженности вокруг Гренландии и планов президента США получить контроль над островом.
Фредериксен занимает пост премьера Дании с 2019 года.