    В Дании проходят парламентские выборы

    • 24 марта, 2026
    • 11:22
    В Дании проходят парламентские выборы

    В Дании во вторник началось голосование по выборам в парламент (Фолькетинг).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на датские СМИ.

    Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени (11:00 по Баку). Они завершат работу в 20:00 (23:00 по Баку).

    Право голоса имеют около 4,3 млн датчан.

    Согласно опросам, партия премьера Дании Метте Фредериксен - "Социал-демократы" - считается лидером гонки и может победить на выборах.

    По данным европейских СМИ, ни один политический лагерь не рассчитывает получить большинство в 179-местном парламенте.

    Для большинства в парламенте необходимо получить как минимум 90 мест. Для прохождения в парламент каждой партии требуется поддержка не менее 2% избирателей.

    Выборы проходят в Дании на фоне напряженности вокруг Гренландии и планов президента США получить контроль над островом.

    Фредериксен занимает пост премьера Дании с 2019 года.

    Danimarkada parlament seçkiləri keçirilir
