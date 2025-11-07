Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Другие страны
    • 07 ноября, 2025
    • 22:10
    В Дании намерены запретить использовать соцсети детям до 15 лет

    Датское правительство заявило о планах запретить детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

    "Так называемые социальные сети процветают за счет кражи времени, детства и благополучия наших детей, и сейчас мы положим этому конец", - приводит агентство слова министра цифровизации Каролина Стейдж Олсен.

    Как уточнило правительство, родители смогут давать разрешение на доступ к определенным платформам детям до 13 лет. Решение о запрете было принято после призыва премьер-министра Метте Фредериксен ввести ограничения из-за опасений по поводу психического здоровья детей.

    По данным правительства Дании, наиболее популярными социальными сетями среди молодежи являются Snapchat, YouTube, Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) и TikTok.

