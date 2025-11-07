İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    Danimarka 15 yaşdan kiçik uşaqların sosial mediadan istifadəsini qadağan etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    • 07 noyabr, 2025
    • 23:25
    Danimarka 15 yaşdan kiçik uşaqların sosial mediadan istifadəsini qadağan etməyi planlaşdırır

    Danimarka hökuməti 15 yaşdan kiçik uşaqların sosial mediadan istifadəsini qadağan etmək planlarını açıqlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb.

    Agentlik rəqəmsal texnologiyalar naziri Karolin Steyj Olsenin sözlərini sitat gətirib: "Sosial media uşaqlarımızın vaxtını, uşaqlığını və rifahını oğurlamaqla inkişaf edir və biz buna indi son qoyacağıq".

    Hökumət valideynlərin 13 yaşdan kiçik uşaqların müəyyən platformalara daxil olmasına icazə verə biləcəyini açıqlayıb. Qadağa baş nazir Mette Frederiksenin uşaqların əqli sağlamlığı ilə bağlı narahatlıqlar səbəbindən məhdudiyyətlər çağırışından sonra gündəmə gəlib.

    Danimarka hökumətinin məlumatına görə, gənclər arasında ən populyar sosial şəbəkələr "Snapchat", "YouTube", "Instagram" və "TikTok"dur.

    Danimarka sosial media
    В Дании намерены запретить использовать соцсети детям до 15 лет

    Son xəbərlər

    00:38

    Qazaxıstan buğdasının ilk partiyası Ermənistana çatdırılıb

    Region
    00:15

    Azərbaycan XİN: Zəfər xalqımızın tarixində möhtəşəm səhifə açıb

    Xarici siyasət
    00:08

    Rəsmi Bakı: Ermənistan öz konstitusiyasında Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını tam şəkildə aradan qaldırmalıdır

    Xarici siyasət
    00:04
    Video

    Mehriban Əliyeva Zəfər Günü ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    00:02

    Bu gün Azərbaycanda Zəfər Günüdür

    Qarabağ
    00:00

    Şuşanın azad olunmasından beş il ötür

    Qarabağ
    23:52

    Tramp Avropanı Rusiyadan enerji resursları aldığına görə tənqid edib

    Digər ölkələr
    23:40
    Foto

    Şahbaz Şərif: Prezident İlham Əliyevlə görüşməkdən şərəf və məmnunluq duydum

    Xarici siyasət
    23:34
    Video

    "Qarabağdan gələn ermənilər kəndlərdə evləri yandırırdılar" - Qərbi Azərbaycan Xronikası

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti