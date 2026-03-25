В Дании на выборах с небольшим отрывом победил левоцентристский блок
- 25 марта, 2026
- 03:57
Левоцентристский блок получил небольшое преимущество над правоцентристским по итогам парламентских выборов в Дании.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал TV2 со ссылкой на данные подсчета 100% бюллетеней.
Согласно результатам, у левого (красного) блока - 83 мандата из 179, у правого (синего) - 78. Для формирования правительства обеим коалициям потребуется поддержка Умеренной партии, получившей 14 мест.
Наибольшую поддержку избирателей получили социал-демократы - 21,9% голосов (снижение на 5,6 п.п. по сравнению с выборами 2022 года). Крупнейшая правая партия - либералы ("Венстре") - набрала 10,1% (-3,2 п.п.).
Явка на выборах составила 84%.
