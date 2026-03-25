    Danimarkada sol mərkəzçi blok parlament seçkilərində az fərqlə qalib gəlib

    Digər ölkələr
    • 25 mart, 2026
    • 04:38
    Danimarkada sol mərkəzçi blok parlament seçkilərində az fərqlə qalib gəlib

    Danimarkada sol mərkəzçi blok parlament seçkilərində sağ mərkəzçilər üzərində cüzi üstünlük qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, TV2 telekanalı bu barədə bülletenlərin 100 %-nin hesablanmasından sonra xəbər verib.

    Nəticələrə görə, sol (qırmızı) blok 179 mandatdan 83-nü, sağ (mavi) blok isə 78-ni qazanıb. Hökumət qurmaq üçün hər iki koalisiyaya 14 yer qazanan Mötədil Partiyanın dəstəyi lazımdır.

    Ən çox səsi sosial demokratlar toplayıb - 21,9 % (2022-ci il seçkiləri ilə müqayisədə 5,6 faiz bəndi azalma). Ən böyük sağçı partiya olan liberallar ("Venstre") 10,1 % səs toplayıb (-3,2 faiz bəndi).

    Seçkilərdə iştirak 84 % olub.

    Sol mərkəzçi blok parlament seçkiləri
    В Дании на выборах с небольшим отрывом победил левоцентристский блок

    05:34

    KİV: Kaliforniya Yaxın Şərqdə münaqişə səbəbindən enerji böhranı ilə üzləşib

    Digər ölkələr
    05:02

    Britaniya Hörmüz boğazında gəmiçiliyin bərpası üçün plan hazırlayır

    Digər ölkələr
    04:38

    Danimarkada sol mərkəzçi blok parlament seçkilərində az fərqlə qalib gəlib

    Digər ölkələr
    04:21

    İsrail İrandan yeni raket hücumu barədə məlumat verib

    Digər ölkələr
    03:54

    KİV: ABŞ İrana münaqişənin nizamlanması üçün 15 maddəlik plan göndərib

    Digər ölkələr
    03:40

    Tramp İranı 10 mlrd dollarlıq elektrik stansiyasına zərbə ilə hədələyib

    Digər ölkələr
    03:09

    "OpenAI" "Sora" neyron şəbəkəsini bağlamaq qərarına gəlib

    İKT
    02:59

    İsrail ABŞ-nin Qüdsdəki Səfirliyinin inşası üçün torpaq sahəsi ayırıb

    Digər ölkələr
    02:53

    Məhəmməd Salah mövsümün sonunda "Liverpul"dan ayrılacaq

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti