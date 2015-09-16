​В Дании 15-летняя девочка зарезала мать после просмотра видео ИГИЛ

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ В Дании 15-летняя Лиза Борч зарезала свою мать после просмотра видеороликов, на которых боевики ИГИЛ отрезают головы британским заложникам.

Как передает Report со ссылкой на DailyMail, Лиза Борч вместе со своим бойфрендом, который исповедует радикальный ислам, 29-летним Бахтияром Мохаммедом Абдуллой, хладнокровно спланировали и осуществили убийство Тины Рёмер Холтегаард.

Расследование показало, что Лиза бесконечно просматривала видеоролик, на котором террористы ИГИЛ отрезают головы британским заложникам.

На суде Лиза и Абдулла обвиняли друг друга в убийстве матери девушки. Следствию в итоге так и не удалось установить, кто из них нанес 20 ударов ножом женщине, поэтому сообщники были признаны виновными в убийстве.

Лиза была приговорена к девяти годам лишения свободы. Абдулла получил 13 лет и будет выслан из Дании, когда его срок закончится.