4 человека погибли, 14 ранены в результате взрыва в столице Сирии - ОБНОВЛЕНО

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 4 человека погибли, 14 получили ранения при взрыве заминированного автомобиля на северо-востоке Дамаска, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Террорист на заминированном автомобиле попытался проехать на территорию офицерского клуба МВД Сирии. Когда охранявшие клуб бойцы преградили ему путь на КПП, он привел в действие взрывное устройство.

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Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В столице Сирии Дамаске взорвался заминированный автомобиль, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ. В результате взрыва есть погибшие и раненые.