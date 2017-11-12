В Далласе неизвестный открыл стрельбу в баре, есть погибшие

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ В американском Далласе, штат Техас, неизвестный открыл стрельбу по посетителям бара.
Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление полиции.
По предварительным данным, между людьми, отдыхающими в заведении, произошел словесный конфликт, который неожиданно перерос в бойню.
В результате происшествия пострадали четыре человека. Один из них скончался от полученных ранений.
Информация о произошедшем уточняется.
News DepartmentАвтор новости
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