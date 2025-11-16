В Чили пройдут выборы президента и членов парламента

В Чили пройдут президентские и парламентские выборы.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, действующий глава государства Габриэль Борич в соответствии с конституцией не может баллотироваться на второй срок подряд.

На высший государственный пост претендуют восемь кандидатов. Согласно результатам опросов общественного мнения, основная борьба развернется между пятью политиками - Жанетт Харой, представляющей правящую левоцентристскую коалицию "Единство для Чили", Хосе Антонио Кастом из консервативной Республиканской партии, Эвелиной Маттеи, выдвигающейся от правоцентристской коалиции "Чили, вперед!", Йоханнесом Кайзером из Национально-либертарианской партии и Франко Париси из правоцентристской "Партии людей".

Помимо главы государства, чилийцам предстоит избрать 23 сенатора и 155 депутатов.