Çilidə prezident və parlament seçkiləri keçiriləcək
Digər ölkələr
- 16 noyabr, 2025
- 04:41
Çilidə prezident və parlament seçkiləri keçiriləcək.
"Report"un yerli KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, hazırkı dövlət başçısı Qabriel Borik konstitusiyaya əsasən, ardıcıl ikinci müddətə namizəd ola bilməz.
Ali dövlət vəzifəsi uğrunda səkkiz namizəd mübarizə aparacaq. İctimai rəy sorğularının nəticələrinə görə, əsas mübarizə beş siyasətçi arasında gedəcək: hakim mərkəz-solçu "Çili üçün birlik" koalisiyasını təmsil edən Janett Xara, mühafizəkar Respublika Partiyasından Xose Antonio Kast, mərkəz-sağçı "Çili, irəli!" koalisiyasının namizədi Evelina Matteyi, Milli-Libertar Partiyasından Yohannes Kayzer və mərkəz-sağçı Xalq Partiyasından Franko Parisi.
Prezidentlə yanaşı, çilililər 23 senator və 155 deputat da seçəcəklər.
Son xəbərlər
05:24
Rusiya Dövlət Dumasında vətəndaşların pensiyaya 10 il gec çıxması təklif olunubRegion
04:57
KİV: Avstraliyada yarış avtomobili tamaşaçıları vurubDigər ölkələr
04:41
Çilidə prezident və parlament seçkiləri keçiriləcəkDigər ölkələr
04:17
Almaniya texnologiyalar sürətlə dəyişdiyi üçün dron ehtiyatı yaratmayacaqDigər ölkələr
03:47
ABŞ Ədliyyə Nazirliyi Trampın imzalarına görə əfv fərmanlarını yenidən dərc edibDigər ölkələr
03:19
Liviya sahillərində miqrantları daşıyan qayıqlar qəzaya uğrayıb, azı dörd nəfər həlak olubDigər ölkələr
02:57
İsveç 2030-cu ilə qədər Baltik dənizindəki sualtı qayıqlarının və hərbi gəmilərinin sayını artıracaqDigər ölkələr
02:35
Video
Azərbaycanda silah istehsalının erkən mərhələləri - Qərbi Azərbaycan XronikasıDaxili siyasət
02:20