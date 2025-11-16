İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Digər ölkələr
    16 noyabr, 2025
    • 04:41
    Çilidə prezident və parlament seçkiləri keçiriləcək.

    "Report"un yerli KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, hazırkı dövlət başçısı Qabriel Borik konstitusiyaya əsasən, ardıcıl ikinci müddətə namizəd ola bilməz.

    Ali dövlət vəzifəsi uğrunda səkkiz namizəd mübarizə aparacaq. İctimai rəy sorğularının nəticələrinə görə, əsas mübarizə beş siyasətçi arasında gedəcək: hakim mərkəz-solçu "Çili üçün birlik" koalisiyasını təmsil edən Janett Xara, mühafizəkar Respublika Partiyasından Xose Antonio Kast, mərkəz-sağçı "Çili, irəli!" koalisiyasının namizədi Evelina Matteyi, Milli-Libertar Partiyasından Yohannes Kayzer və mərkəz-sağçı Xalq Partiyasından Franko Parisi.

    Prezidentlə yanaşı, çilililər 23 senator və 155 deputat da seçəcəklər.

    В Чили пройдут выборы президента и членов парламента

    Çilidə prezident və parlament seçkiləri keçiriləcək

