В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в Чили.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 107 км к северо-востоку от города Альто-Осписио, где проживают 105 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 89 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.