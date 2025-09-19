В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6
Другие страны
- 19 сентября, 2025
- 09:12
Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в Чили.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр находился в 107 км к северо-востоку от города Альто-Осписио, где проживают 105 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 89 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Последние новости
09:39
Пентагон исключил из бюджета 2026 года закупку баллистических ракет SentinelДругие страны
09:34
В Лянкяране автомобиль насмерть сбил брата и сестру по дороге в школуПроисшествия
09:31
Шарль Леклер: Бакинская трасса мне очень подходитФормула 1
09:31
АКФР расширяет число партнеров для финансирования инвестпроектов в Азербайджане и КыргызстанеБизнес
09:26
Азербайджан и ЕС создадут экономическую рабочую группу высокого уровняВ регионе
09:25
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.09.2025)Финансы
09:24
В Губе у обочины дороги обнаружено тело мужчиныПроисшествия
09:17
В Баку в результате ДТП с участием двух грузовиков погиб человекПроисшествия
09:12