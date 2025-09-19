Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6

    Другие страны
    • 19 сентября, 2025
    • 09:12
    В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6

    Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в Чили.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    Эпицентр находился в 107 км к северо-востоку от города Альто-Осписио, где проживают 105 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 89 км.

    Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

    Чили землетрясение разрушения
    Çilidə 5,6 maqnitudalı zəlzələ olub

    Последние новости

    09:39

    Пентагон исключил из бюджета 2026 года закупку баллистических ракет Sentinel

    Другие страны
    09:34

    В Лянкяране автомобиль насмерть сбил брата и сестру по дороге в школу

    Происшествия
    09:31

    Шарль Леклер: Бакинская трасса мне очень подходит

    Формула 1
    09:31

    АКФР расширяет число партнеров для финансирования инвестпроектов в Азербайджане и Кыргызстане

    Бизнес
    09:26

    Азербайджан и ЕС создадут экономическую рабочую группу высокого уровня

    В регионе
    09:25

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.09.2025)

    Финансы
    09:24

    В Губе у обочины дороги обнаружено тело мужчины

    Происшествия
    09:17

    В Баку в результате ДТП с участием двух грузовиков погиб человек

    Происшествия
    09:12

    В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6

    Другие страны
    Лента новостей